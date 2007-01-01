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Настоящее фото товара Стол раздвижной Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Скандика
38 оценок
35 1903
36 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол раздвижной Скандика производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол раздвижной Скандика производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол раздвижной Скандика производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол раздвижной Скандика производства ChiedoCover
Распродажа

Стол раздвижной Скандика

Артикул: CH-049-159
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200/1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Скандика — универсальное решение для бизнес-пространств.

Современный раздвижной стол станет практичным дополнением ресторанов, кафе, конференц-залов и офисных пространств.

Ключевых преимущества:
✔ Функциональность — раздвижной механизм позволяет адаптировать размер под различные мероприятия
✔ Прочность — металлический каркас с антикоррозийным покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Стилевая универсальность — сочетается с любым интерьером

Выбирая стол Скандика, вы получаете идеальное сочетание функциональности и стиля — именно то, что нужно для динамичного бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200/1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете БронзаБронза
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете ТитанТитан
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете БелыйБелый
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете СереброСеребро
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол раздвижной Скандика - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Белый Белый
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете БелыйБелый
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете СерыйСерый
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете БукБук
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете ОрехОрех
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол раздвижной Скандика - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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