Характеристики товара
Описание
Стол Скандика — универсальное решение для бизнес-пространств.
Современный раздвижной стол станет практичным дополнением ресторанов, кафе, конференц-залов и офисных пространств.
Ключевых преимущества:
✔ Функциональность — раздвижной механизм позволяет адаптировать размер под различные мероприятия
✔ Прочность — металлический каркас с антикоррозийным покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Стилевая универсальность — сочетается с любым интерьером
Выбирая стол Скандика, вы получаете идеальное сочетание функциональности и стиля — именно то, что нужно для динамичного бизнеса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет