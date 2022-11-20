Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина600 мм
- Глубина350 мм
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стеллаж 01
Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2
Стул Лофт, каркас хром, дерево
Стеллаж Лофт А3 малый
Тумба Рольф
Тумба Лофт Ольга 5.1
Прихожая Берген 5
Трюмо Берген 2
Стеллаж Лофт Бреген 3
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден