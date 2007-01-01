Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный Timeless, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Timeless, светло-серый
5 оценок
74 690
Стол журнальный Timeless, светло-серый - фото 1
NEW

Стол журнальный Timeless, светло-серый

Артикул: CH-082-864
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота450 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота450 мм
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

