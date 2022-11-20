Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, д1200, белый - фото 1Стол Лидер 3, д1200, белый - фото 2Стол Лидер 3, д1200, белый - фото 3

Стол Лидер 3, д1200, белый

Артикул: CH-052-845
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13
Стол Лофт 13
Следующий Стол Лофт 15
Стол Лофт 13

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Складной стол Виктория 180Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Складной стол Виктория 180

147
В наличии 50 шт.
Стол складной Раунд 150Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150

142
В наличии 100 шт.
Распродажа
Стол Лидер 1, орех, каркас - сереброНастоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

496
Распродажа
Барный стол Мохито белыйНастоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49020
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито белый

174
В наличии 158 шт.
Стол Лидер 11, 1500x750Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1500x750, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 11, 1500x750

482
Настоящее фото товара Тележка для хранения столов , произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена

Тележка для хранения столов

116
Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000

197
Стол ЛИРА-1, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Стол ЛИРА-1, 1200x800

129
Стол обеденный БулутНастоящее фото товара Стол обеденный Булут, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Стол обеденный Булут

138
New
Стол Лидер 3, д1200, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 3, д1200, орех, черный

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 250 шт.
Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95019
2 390 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 40 шт.
Распродажа
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 27037
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Lite, белый

40
В наличии 2045 шт.
Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Стул АмэндоНастоящее фото товара Стул Амэндо, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стул Амэндо

41
В наличии 55 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр синийНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр синий

68
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой

62
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр светло-серый

88
В наличии 24 шт.
Распродажа
Стул Квин 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Квин 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Стул Квин 20мм - золото, красная корона

119
В наличии 5 шт.
Стул MapleНастоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Стул Maple

60
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Стол Лидер 11, 1600x800Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 11, 1600x800

496
Стол ЛИРА, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Стол ЛИРА, 1200x800

166
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100, произведённого компанией ChiedoCover
71 690
Оптовая цена

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100

140
Стол обеденный БеркНастоящее фото товара Стол обеденный Берк, произведённого компанией ChiedoCover
114 390
Оптовая цена

Стол обеденный Берк

133
Стол обеденный АктанНастоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
107 190
Оптовая цена

Стол обеденный Актан

185
Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
49 19017
59 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массив

128
Стол ПентагонНастоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Пентагон

164
Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый

49
Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамикаНастоящее фото товара Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от116 090
Оптовая цена

Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика

7
В наличии 20 шт.
New
Стол Лидер 2, 2400*900, венге, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 2, 2400*900, венге, кромка ПВХ

14

Товар в корзине

Стол Лидер 3, д1200, белый
Стол Лидер 3, д1200, белый
от 4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 250 шт.
Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95019
2 390 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 40 шт.
Распродажа
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 27037
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Lite, белый

40
В наличии 2045 шт.
Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.