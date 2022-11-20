Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, д1500, венге, черный - фото 1Стол Лидер 3, д1500, венге, черный - фото 2Стол Лидер 3, д1500, венге, черный - фото 3Стол Лидер 3, д1500, венге, черный - фото 4

Стол Лидер 3, д1500, венге, черный

Артикул: CH-052-843
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 16
Стол Лофт 16
Следующий Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Стол Лофт 16

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16, 25 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

ХитРаспродажа
Стол Лидер 2, орех, каркас - золотоНастоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

500
Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №3

183
Конфигурация складных столов №4Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
от29 050
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №4

190
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

497
Стол ЛИРА-1, 1300x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1300x900, произведённого компанией ChiedoCover
33 090
Оптовая цена

Стол ЛИРА-1, 1300x900

147
Стол Маунт, черный мраморНастоящее фото товара Стол Маунт, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
117 590
Оптовая цена

Стол Маунт, черный мрамор

112
Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
58 9901
59 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив

144
Стол деревянный Форли дуб велингтон / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб велингтон / черный матовый

32
Стол обеденный МарбургНастоящее фото товара Стол обеденный Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стол обеденный Марбург

150
New
Стол Лидер 2, 2000*900, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 2, 2000*900, белый

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95019
2 390 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 40 шт.
Стул Victory, латтеНастоящее фото товара Стул Victory, латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул Victory, латте

98
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа белый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа белый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа белый белые ножки

68
В наличии 1 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Стул Дарио, бежевый Настоящее фото товара Стул Дарио, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Дарио, бежевый

51
В наличии 38 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр капучино

74
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Vero белыйНастоящее фото товара Стул Vero белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69018
5 670 ₽Оптовая цена

Стул Vero белый

50
В наличии 1 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, серый

90
В наличии 29 шт.
Распродажа
Стул складной банкетный SUPER LITE N черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39543
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный SUPER LITE N черный

15
В наличии 3914 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
29 050
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №5

127
Распродажа
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
Распродажа
Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белыйНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый

197
Распродажа
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив

173
В наличии 1 шт.
Стол деревянный Вик дуб велингтон / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Вик дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стол деревянный Вик дуб велингтон / черный матовый

49
Стол Лидер 2, 1800х900 белый, каркас белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900 белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 2, 1800х900 белый, каркас белый

15
В наличии 19 шт.
Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

5
В наличии 32 шт.
New
Стол Лидер 2, 2400*900, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 2, 2400*900, белый

11
New
Стол Лидер 1, 1500*800, венге, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1500*800, венге, кромка ПВХ

13
New
Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ

10

Товар в корзине

Стол Лидер 3, д1500, венге, черный
Стол Лидер 3, д1500, венге, черный
от 5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95019
2 390 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 40 шт.
Стул Victory, латтеНастоящее фото товара Стул Victory, латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул Victory, латте

98
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа белый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа белый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа белый белые ножки

68
В наличии 1 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.