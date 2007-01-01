Характеристики товара
Описание
Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.
Werzalit представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С
Вот основные его преимущества:
- Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
- Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
- Влагоустойчив
- Не оставляет пятен и легко чистится
- Имеет долгий срок службы
- Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
- Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время
Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.
Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.
Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Цветсветлое дерево
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет