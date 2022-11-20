Фотография Опора для стола П-образная, Темная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Опора для стола П-образная, Темная

4.3
Оптовая цена от 10 комплектов5 890 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Опора для стола П-образная, Темная
Опора для стола П-образная, Темная
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Опора для стола П-образная, Темная

4.3
5890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Опора для стола V-образная, темная
Опора для стола V-образная, темная
Следующий Опора для стола Лофт №11
Опора для стола Лофт №11

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700-720 мм
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект Сирень на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
16 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект Сирень на 2 персоны
Настоящее фото товара Комплект Шоколад на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Комплект Шоколад на 2 персоны
Настоящее фото товара Поворотная платформа 70 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Поворотная платформа 70 см флитвуд
Настоящее фото товара Поворотная платформа 60 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Поворотная платформа 60 см белая
Настоящее фото товара Скамейка Бульвар, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Бульвар
Настоящее фото товара Столешница слэб Малверн, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Малверн
Настоящее фото товара Ковролин Strauss, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковролин Strauss
Настоящее фото товара Стеллаж Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
35 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж Классика №1
Настоящее фото товара Тахта Джуниор, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Тахта Джуниор
Настоящее фото товара Люстра Martina 6, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Martina 6

Другие товары из раздела опоры для столов оптом

Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.3
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.8
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
5
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.8
Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Массивная ножка для стола Бигмама 71 см
Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
5
Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см