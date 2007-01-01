Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге
Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге
12 оценок
10 490
Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге - фото 1Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге - фото 2Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге - фото 3Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге - фото 4
NEW

Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге

Артикул: CH-080-459
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветвенге
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

