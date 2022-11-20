Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720/1130 мм
- Вес24 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1400*750 мм
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Подвесной светильник Dunas №1
Кресло - качалка Kiks
Стул Флекс велюр оранжевый
Стул Chic, светло-серый, серый/ белый каркас
Костровая чаша Эльбуар, круглая
Кушетка Arezzo, венге, blue клетка
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый