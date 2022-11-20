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Каркас стола регулируемый (белый, без столешницы) - фото 1

Каркас стола регулируемый (белый, без столешницы)

Артикул: CH-050-867
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720/1130 мм
  • Вес24 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1400*750 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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