Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум
12 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум - фото 1Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум - фото 2Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум - фото 3Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум - фото 4Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум - фото 5
NEW

Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум

Артикул: CH-080-558
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияТурция
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница компактная Helsinki
Фотография товара Столешница компактная Helsinki от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Werzalit представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас "Лидер 3" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Каркас "Лидер 3"

47
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19040
6 890 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Фотография товара Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы), произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы)

48
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800

48
Хит
Фотография товара Опора для стола V-образная, темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора для стола V-образная, темная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Опора для стола V-образная, темная

33
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49040
4 090 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600

46
Фотография товара Металлический каркас "Лидер 2" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Металлический каркас "Лидер 2"

31
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99038
7 990 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800

46

Другие товары из раздела столешницы для помещений

New
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, венге

12
New
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800х800, белый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800х800, белый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Столешница Werzalit квадратная 800х800, белый дуб

13
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D700, белый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, белый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Столешница Werzalit круглая D700, белый дуб

14
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, белый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, белый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Столешница Werzalit круглая D800, белый дуб

11
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, мраморный опиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, мраморный опиум, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Столешница Werzalit круглая D800, мраморный опиум

11
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 700х700, мраморный опиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700х700, мраморный опиум, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Werzalit квадратная 700х700, мраморный опиум

14
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800х800, мраморный опиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800х800, мраморный опиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Столешница Werzalit квадратная 800х800, мраморный опиум

6
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, мраморный опиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, мраморный опиум, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, мраморный опиум

10
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, темный дуб

13
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 700х700, темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700х700, темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Werzalit квадратная 700х700, темный дуб

10

Товар в корзине

Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум
Столешница Werzalit круглая D700, мраморный опиум
5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас "Лидер 3" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Каркас "Лидер 3"

47
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19040
6 890 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Фотография товара Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы), произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы)

48
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности