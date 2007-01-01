Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Corus, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Corus, металл, черный
14 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Corus, металл, черный - фото 1Столик журнальный Corus, металл, черный - фото 2Столик журнальный Corus, металл, черный - фото 3Столик журнальный Corus, металл, черный - фото 4Столик журнальный Corus, металл, черный - фото 5

Столик журнальный Corus, металл, черный

Артикул: CH-082-997
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина780 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Eanna S, металл, белый
Фотография товара Журнальный столик Eanna S, металл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Brother 4, 600х600
Фотография товара Стол Brother 4, 600х600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Corus — это больше, чем просто мебель. Его оригинальная треугольная форма со скруглёнными краями и необычная асимметричная конструкция делают его центром внимания в любом интерьере. Мягкий оливковый оттенок придаёт изделию актуальность и лёгкость, а благодаря изысканному силуэту он отлично впишется в современные, скандинавские и минималистичные пространства. Металлическая столешница с защитным слоем краски устойчива к влаге, царапинам и другим механическим повреждениям. Краска не выгорает со временем и легко очищается — идеальное решение для ежедневного использования. Стальное подстолье придаёт столу устойчивость и прочность, выдерживая до 30 кг нагрузки.

Размеры 55×78×47 см обеспечивают достаточную площадь поверхности, не перегружая пространство. Толщина столешницы 1,8 см делает конструкцию визуально лёгкой, но надёжной. Стол не раскладной, но за счёт продуманной формы удобен как для сервировки, так и для хранения декоративных предметов или книг. Corus станет стильным акцентом в гостиной, спальне, на балконе или в лаунж-зоне. Его эстетика и качество исполнения делают его уместным даже в креативных офисах или дизайнерских студиях. Этот столик — не просто предмет интерьера, а способ выразить вкус и индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина780 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота550 мм
  • Вес10.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Формафигурная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99049
46 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

26
В наличии 52 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 39048
55 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Журнальный стол Терраса, 95х65 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Журнальный стол Терраса, 95х65

46
Фотография товара Стол журнальный Маким, дуб сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Маким, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стол журнальный Маким, дуб сонома

46
В наличии 10 шт.
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит

48
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол журнальный Коффи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Коффи, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стол журнальный Коффи

14
Настоящее фото товара Стол журнальный Gold, стекло, золотой, D400*450, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стол журнальный Gold, стекло, золотой, D400*450

5
Фотография товара Стол журнальный 0870DT, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0870DT, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стол журнальный 0870DT, золотой, черный

15
Фотография товара Капри журнальный столик плетеный, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Капри журнальный столик плетеный, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена

Капри журнальный столик плетеный, соломенный

9
Фотография товара Стол журнальный 0702DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0702DT, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стол журнальный 0702DT

15
В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела журнальные столики

Распродажа
Фотография товара Стол журнальный JUMBO, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный JUMBO, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
7 39033
10 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный JUMBO, чёрный

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Столик из массива манго, Амрита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик из массива манго, Амрита, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Столик из массива манго, Амрита

72
Фотография товара Набор столиков из массива, платина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков из массива, платина, произведённого компанией ChiedoCover
54 790
Оптовая цена

Набор столиков из массива, платина

41
Распродажа
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло белый мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
33 99023
43 990 ₽Оптовая цена

Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло белый мрамор сталь золото

26
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
34 59020
42 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Журнальный столик Stone 026, керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 026, керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone 026, керамика белая

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Square, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стол журнальный Square

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол 0862DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0862DT, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стол 0862DT

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Журнальный столик Адриана 80*80 см серая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Адриана 80*80 см серая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Журнальный столик Адриана 80*80 см серая керамика

8
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Набор журнальных столиков Pause, травертин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Pause, травертин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Набор журнальных столиков Pause, травертин, белый

11

Товар в корзине

Столик журнальный Corus, металл, черный
Столик журнальный Corus, металл, черный
14 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности