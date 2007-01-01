Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Corus — это больше, чем просто мебель. Его оригинальная треугольная форма со скруглёнными краями и необычная асимметричная конструкция делают его центром внимания в любом интерьере. Мягкий оливковый оттенок придаёт изделию актуальность и лёгкость, а благодаря изысканному силуэту он отлично впишется в современные, скандинавские и минималистичные пространства. Металлическая столешница с защитным слоем краски устойчива к влаге, царапинам и другим механическим повреждениям. Краска не выгорает со временем и легко очищается — идеальное решение для ежедневного использования. Стальное подстолье придаёт столу устойчивость и прочность, выдерживая до 30 кг нагрузки.
Размеры 55×78×47 см обеспечивают достаточную площадь поверхности, не перегружая пространство. Толщина столешницы 1,8 см делает конструкцию визуально лёгкой, но надёжной. Стол не раскладной, но за счёт продуманной формы удобен как для сервировки, так и для хранения декоративных предметов или книг. Corus станет стильным акцентом в гостиной, спальне, на балконе или в лаунж-зоне. Его эстетика и качество исполнения делают его уместным даже в креативных офисах или дизайнерских студиях. Этот столик — не просто предмет интерьера, а способ выразить вкус и индивидуальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина780 мм
- Ширина470 мм
- Глубина780 мм
- Высота550 мм
- Вес10.7 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Формафигурная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики830
- Изделия стопируютсяНет