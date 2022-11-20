Журнальный стол «Равелло» необычной овальной формы выполнен в лучших традициях итальянского дизайна. Стильная овальная столешница удобна для сервировки чая или кофе, а благодаря компактному размеру для этого столика всегда найдется место в любом интерьере.
Подстолье барное хромированное 1004
Стол Монмут
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стол С-47
Стол Гранд
Банкетка СИЕНА 3
Банкетка СИЕНА 2
Банкетка СИЕНА 1
Банкетка chesterfield
Банкетка ПАЛЕРМО
Cтол МОДЕРН, 1000x1000
Cтол МОДЕРН, 1500x1000
Cтол МОДЕРН, 2000x1000
Cтол ЛАЙТ, 800x800
Cтол ЛАЙТ, 1200x800
Стол уличный Агиос
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3