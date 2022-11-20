Журнальный стол РАВЕЛЛО

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Журнальный стол РАВЕЛЛО

4.8
33 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Журнальный стол СИЕНА
Журнальный стол СИЕНА
Следующий Журнальный стол МОДЕРН
Журнальный стол МОДЕРН

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол «Равелло» необычной овальной формы выполнен в лучших традициях итальянского дизайна. Стильная овальная столешница удобна для сервировки чая или кофе, а благодаря компактному размеру для этого столика всегда найдется место в любом интерьере.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота480 мм
  • Длина650 мм
  • Вес15 кг
  • Материалротанг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

Подстолье барное хромированное 1004

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стол Монмут

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Настоящее фото товара Стол С-47, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
11

Стол С-47

Стол ГрандНастоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
66Хит

Стол Гранд

Банкетка СИЕНА 3Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 3, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
9

Банкетка СИЕНА 3

Банкетка СИЕНА 2Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 2, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
8

Банкетка СИЕНА 2

Банкетка СИЕНА 1Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 1, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
5

Банкетка СИЕНА 1

Банкетка chesterfieldНастоящее фото товара Банкетка chesterfield, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
6

Банкетка chesterfield

Настоящее фото товара Банкетка ПАЛЕРМО, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
6

Банкетка ПАЛЕРМО

Другие товары из раздела столы из ротанга оптом

Cтол МОДЕРН, 1000x1000Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена
12

Cтол МОДЕРН, 1000x1000

Cтол МОДЕРН, 1500x1000Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
39 090
Оптовая цена
11

Cтол МОДЕРН, 1500x1000

Cтол МОДЕРН, 2000x1000Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена
8

Cтол МОДЕРН, 2000x1000

Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
22 290
Оптовая цена
9

Cтол ЛАЙТ, 800x800

Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена
9

Cтол ЛАЙТ, 1200x800

Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
8

Стол уличный Агиос

Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
12

Стол уличный Океан

Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стол уличный Севу

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена
9

Комплект уличной мебели Штайн-2

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена
15

Комплект уличной мебели Штайн-3