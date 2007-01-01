Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Corus, металл, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Corus, металл, желтый
15 оценок
14 990
Артикул: CH-082-996
Основные характеристики
  • Длина780 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота550 мм
Все характеристики
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Corus — это больше, чем просто мебель. Его оригинальная треугольная форма со скруглёнными краями и необычная асимметричная конструкция делают его центром внимания в любом интерьере. Мягкий оливковый оттенок придаёт изделию актуальность и лёгкость, а благодаря изысканному силуэту он отлично впишется в современные, скандинавские и минималистичные пространства. Металлическая столешница с защитным слоем краски устойчива к влаге, царапинам и другим механическим повреждениям. Краска не выгорает со временем и легко очищается — идеальное решение для ежедневного использования. Стальное подстолье придаёт столу устойчивость и прочность, выдерживая до 30 кг нагрузки.

Размеры 55×78×47 см обеспечивают достаточную площадь поверхности, не перегружая пространство. Толщина столешницы 1,8 см делает конструкцию визуально лёгкой, но надёжной. Стол не раскладной, но за счёт продуманной формы удобен как для сервировки, так и для хранения декоративных предметов или книг. Corus станет стильным акцентом в гостиной, спальне, на балконе или в лаунж-зоне. Его эстетика и качество исполнения делают его уместным даже в креативных офисах или дизайнерских студиях. Этот столик — не просто предмет интерьера, а способ выразить вкус и индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина780 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота550 мм
  • Вес10.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай
  • Формафигурная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Столик журнальный Corus, металл, желтый
14 990
