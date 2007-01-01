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Стол журнальный Flur, белый мрамор - фото 1

Стол журнальный Flur, белый мрамор

Артикул: CH-077-027
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота550 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.15 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол журнальный Flur, белый мрамор
Стол журнальный Flur, белый мрамор
80 990
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