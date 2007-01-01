Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Siesta, металл, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Siesta, металл, капучино
9 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Siesta, металл, капучино - фото 1Столик журнальный Siesta, металл, капучино - фото 2Столик журнальный Siesta, металл, капучино - фото 3Столик журнальный Siesta, металл, капучино - фото 4Столик журнальный Siesta, металл, капучино - фото 5

Столик журнальный Siesta, металл, капучино

Артикул: CH-082-987
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота575 мм
  • Диаметр380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Eanna S, металл, белый
Фотография товара Журнальный столик Eanna S, металл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Brother 4, 600х600
Фотография товара Стол Brother 4, 600х600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Столик Siesta станет выразительным акцентом в любом современном интерьере. Его круглые формы, асимметричная ножка и полностью металлическая конструкция с матовым покрытием создают эффектное сочетание строгости и дизайна. Благодаря компактным размерам он легко впишется в гостиную, спальню, лаунж-зону или даже рабочий кабинет, добавляя пространству ощущение легкости и стиля. Металлическая столешница с окрашенным покрытием устойчива к повреждениям, легко очищается и не боится влаги. Такое исполнение обеспечивает изделию не только привлекательный внешний вид, но и высокую износостойкость при ежедневной эксплуатации. Круглая форма и конструкция на одной ножке позволяют удобно использовать столик с разных сторон, не ограничивая пространство. Диаметр 38 см и высота 57,5 см делают его идеальным для размещения чашки кофе, книги или декора. Максимальная нагрузка — 30 кг, что делает модель практичным решением для повседневного использования. Siesta — это не просто столик, а декоративный элемент, который украсит любую зону вашего дома. Он будет уместен на террасе, балконе, в зоне отдыха или в гостиной рядом с креслом. Легкий, но устойчивый, он сочетает в себе удобство, эстетику и современный взгляд на функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота575 мм
  • Диаметр380 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсветло-коричневый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки5.80 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики400
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый

30
Фотография товара Кофейный столик Aurora, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кофейный столик Aurora, черный

35
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 8907
26 690 ₽Оптовая цена

Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив

159
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 9, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽

Стол Лидер 9, венге

461
Настоящее фото товара Нойда стол круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090
Оптовая цена

Нойда стол круглый, бежевый

44
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол кофейный Эрика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Эрика, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стол кофейный Эрика

13
Фотография товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный круглый BORN, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стол обеденный круглый BORN

7
Настоящее фото товара Стол круглый, ольха, белый, D90, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Стол круглый, ольха, белый, D90

5
Фотография товара Стол журнальный Elsa, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Elsa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стол журнальный Elsa, белый

14
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Настоящее фото товара Долпур стол круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Долпур стол круглый, коричневый

50
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол переговорный, D1100, 1100×755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол переговорный, D1100, 1100×755, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стол переговорный, D1100, 1100×755

14
В наличии
Фотография товара Стол трансформер Элегант, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол трансформер Элегант, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 390
Оптовая цена

Стол трансформер Элегант, белый

8
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стол обеденный Rocket, серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Rocket, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
202 190

Стол обеденный Rocket, серый мрамор

5
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99035
7 590 ₽

Стол Лион, белый

11
Фотография товара Стол NeoDesk круглый, серый, 90 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол NeoDesk круглый, серый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
33 490
Оптовая цена

Стол NeoDesk круглый, серый, 90 см

26
В наличии 2 шт.В пути 15 шт.
Фотография товара Стол Liverpool орех, хромированные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Liverpool орех, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
69 290

Стол Liverpool орех, хромированные ножки

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Daria круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Daria круглый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стол Daria круглый

6
Фотография товара Деревянный стол Амадей 90(130)x90 белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Амадей 90(130)x90 белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Деревянный стол Амадей 90(130)x90 белый матовый

11
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Radian, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Стол журнальный Radian, белый

12

Товар в корзине

Столик журнальный Siesta, металл, капучино
Столик журнальный Siesta, металл, капучино
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности