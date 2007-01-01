Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Siesta, металл, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Siesta, металл, бордовый
8 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Siesta, металл, бордовый - фото 1Столик журнальный Siesta, металл, бордовый - фото 2Столик журнальный Siesta, металл, бордовый - фото 3Столик журнальный Siesta, металл, бордовый - фото 4Столик журнальный Siesta, металл, бордовый - фото 5

Столик журнальный Siesta, металл, бордовый

Артикул: CH-082-990
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота575 мм
  • Диаметр380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Eanna S, металл, белый
Фотография товара Журнальный столик Eanna S, металл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Brother 4, 600х600
Фотография товара Стол Brother 4, 600х600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Столик Siesta станет выразительным акцентом в любом современном интерьере. Его круглые формы, асимметричная ножка и полностью металлическая конструкция с матовым покрытием создают эффектное сочетание строгости и дизайна. Благодаря компактным размерам он легко впишется в гостиную, спальню, лаунж-зону или даже рабочий кабинет, добавляя пространству ощущение легкости и стиля. Металлическая столешница с окрашенным покрытием устойчива к повреждениям, легко очищается и не боится влаги. Такое исполнение обеспечивает изделию не только привлекательный внешний вид, но и высокую износостойкость при ежедневной эксплуатации. Круглая форма и конструкция на одной ножке позволяют удобно использовать столик с разных сторон, не ограничивая пространство. Диаметр 38 см и высота 57,5 см делают его идеальным для размещения чашки кофе, книги или декора. Максимальная нагрузка — 30 кг, что делает модель практичным решением для повседневного использования. Siesta — это не просто столик, а декоративный элемент, который украсит любую зону вашего дома. Он будет уместен на террасе, балконе, в зоне отдыха или в гостиной рядом с креслом. Легкий, но устойчивый, он сочетает в себе удобство, эстетику и современный взгляд на функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота575 мм
  • Диаметр380 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбордовый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки5.80 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики400
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
55 190
Оптовая цена

Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба

160
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый

197
Фотография товара Стол стеклянный Twist gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Twist gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от96 690
Оптовая цена

Стол стеклянный Twist gold / black

43
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Говард 1Р, белый

9
Фотография товара Стол журнальный Норт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Норт, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Стол журнальный Норт

15
Распродажа
Фотография товара Стол Mesa d120, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Mesa d120, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от50 39050
99 090 ₽Оптовая цена

Стол Mesa d120, белый мрамор

14
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол Брамс К 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол Брамс К 100, Орех

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Apho, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Apho, D700, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Apho, D700

10
Фотография товара Стол обеденный Orden, серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Orden, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
99 490

Стол обеденный Orden, серый мрамор

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол 0883DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0883DT, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол 0883DT

5
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D1200

40
Фотография товара Cтол кофейный «Ансель» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол кофейный «Ансель», произведённого компанией ChiedoCover
32 790
Оптовая цена

Cтол кофейный «Ансель»

35
Распродажа
Фотография товара Стол Pawook К 100 натур/слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
27 99016
33 090 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур/слоновая кость

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Эспрессо графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эспрессо графит, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Стол Эспрессо графит

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный

15
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол круглый, темный шимо, белый, D90, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Стол круглый, темный шимо, белый, D90

10
Настоящее фото товара Стол Arki К 90 орех, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол Arki К 90 орех

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Грация, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грация, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена

Стол Грация, венге

15
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол трансформер Фокус, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол трансформер Фокус, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Стол трансформер Фокус, орех

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол 0832DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0832DT, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стол 0832DT

11
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Столик журнальный Siesta, металл, бордовый
Столик журнальный Siesta, металл, бордовый
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности