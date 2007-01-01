Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Siesta, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Siesta, металл, черный
7 оценок
7 990
Столик журнальный Siesta, металл, черный - фото 1Столик журнальный Siesta, металл, черный - фото 2Столик журнальный Siesta, металл, черный - фото 3Столик журнальный Siesta, металл, черный - фото 4
NEW

Столик журнальный Siesta, металл, черный

Артикул: CH-082-964
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота575 мм
  • Диаметр380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Столик Siesta станет выразительным акцентом в любом современном интерьере. Его круглые формы, асимметричная ножка и полностью металлическая конструкция с матовым покрытием создают эффектное сочетание строгости и дизайна. Благодаря компактным размерам он легко впишется в гостиную, спальню, лаунж-зону или даже рабочий кабинет, добавляя пространству ощущение легкости и стиля. Металлическая столешница с окрашенным покрытием устойчива к повреждениям, легко очищается и не боится влаги. Такое исполнение обеспечивает изделию не только привлекательный внешний вид, но и высокую износостойкость при ежедневной эксплуатации. Круглая форма и конструкция на одной ножке позволяют удобно использовать столик с разных сторон, не ограничивая пространство. Диаметр 38 см и высота 57,5 см делают его идеальным для размещения чашки кофе, книги или декора. Максимальная нагрузка — 30 кг, что делает модель практичным решением для повседневного использования. Siesta — это не просто столик, а декоративный элемент, который украсит любую зону вашего дома. Он будет уместен на террасе, балконе, в зоне отдыха или в гостиной рядом с креслом. Легкий, но устойчивый, он сочетает в себе удобство, эстетику и современный взгляд на функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота575 мм
  • Диаметр380 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки5.80 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики400
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Столик журнальный Siesta, металл, черный
Столик журнальный Siesta, металл, черный
7 990
