Характеристики товара
Описание
Столик Siesta станет выразительным акцентом в любом современном интерьере. Его круглые формы, асимметричная ножка и полностью металлическая конструкция с матовым покрытием создают эффектное сочетание строгости и дизайна. Благодаря компактным размерам он легко впишется в гостиную, спальню, лаунж-зону или даже рабочий кабинет, добавляя пространству ощущение легкости и стиля. Металлическая столешница с окрашенным покрытием устойчива к повреждениям, легко очищается и не боится влаги. Такое исполнение обеспечивает изделию не только привлекательный внешний вид, но и высокую износостойкость при ежедневной эксплуатации. Круглая форма и конструкция на одной ножке позволяют удобно использовать столик с разных сторон, не ограничивая пространство. Диаметр 38 см и высота 57,5 см делают его идеальным для размещения чашки кофе, книги или декора. Максимальная нагрузка — 30 кг, что делает модель практичным решением для повседневного использования. Siesta — это не просто столик, а декоративный элемент, который украсит любую зону вашего дома. Он будет уместен на террасе, балконе, в зоне отдыха или в гостиной рядом с креслом. Легкий, но устойчивый, он сочетает в себе удобство, эстетику и современный взгляд на функциональность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота575 мм
- Диаметр380 мм
- Вес4.9 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки5.80 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики400
- Изделия стопируютсяНет