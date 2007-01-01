Характеристики товара
Описание
Современный стиль — чистые формы и практичность
Журнальный стол с пластиковыми ножками — это минимализм, который легко впишется как в современный интерьер, так и в пространство в духе сканди или эко. Простая геометрия, лаконичная круглая форма и выразительный бортик делают его функциональным и эстетичным решением для дома, офиса или общественного пространства
Функциональность и устойчивость
По краю столешницы — бортик, предотвращающий падение предметов. Пластиковые ножки прочные, устойчивые к царапинам и легко моются — практичное решение для повседневного использования. Регулируемые подпятники с антискользящим эффектом гарантируют устойчивость на любой поверхности и защиту пола
Компактный и удобный.
Диаметр 50 см позволяет использовать стол как кофейный, прикроватный или декоративный. Высота 45 см — идеальна для размещения у дивана, кресла или рядом с кроватью
Лёгкая сборка
Поставляется в компактной упаковке. Сборка займёт не более 5 минут — всё необходимое уже в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр500 мм
- Материалполипропилен
- Цветбежевый, белый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет