Характеристики товара
Описание
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть: с окантовкой, мати, 186х146см - 1шт
Дорожка: журавинка, 120х45см - 2шт
Салфетка: ричард, 45х45см - 4шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть: с окантовкой, мати, 186х146см - 1шт
Дорожка: журавинка, 120х45см - 2шт
Салфетка: ричард, 45х45см - 4шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа на 6 персон, красная
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 14
Столовая группа 29
Столовая группа 13
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