Характеристики товара
Описание
Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 20
Каркас: сталь
Столешница: ЛДСП
Высота: 110 см
Чехол: габардин / журавинка / мати / ричард
Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 20
Каркас: сталь
Столешница: ЛДСП
Высота: 110 см
Чехол: габардин / журавинка / мати / ричард
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