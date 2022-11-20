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Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - фото 1Видеообзор коктейльного стола Лидер 9 производство ChiedoCover - видео 2

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

11 оценок
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Популярные варианты ткани

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 1-010101 белый1-010101 белый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 1346-161004 бордо1346-161004 бордо
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 1625-141119 бежевый1625-141119 бежевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 1812-110701 слоновая кость1812-110701 слоновая кость
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 1828-010101 белый1828-010101 белый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 010101 белый010101 белый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
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Характеристики товара

Описание

Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 20

Каркас: сталь

Столешница: ЛДСП

Высота: 110 см

Чехол: габардин / журавинка / мати / ричард

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Варианты столешницы

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - столешница в цвете ВишняВишня
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - столешница в цвете БелыйБелый

Варианты каркаса

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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