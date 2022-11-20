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-6%Доставка 0₽

Комплект мебели Банкетный

4.2
Оптовая цена
5 659 ₽5 990 ₽
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Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Банкетный
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Комплект мебели Банкетный

4.2
5659 ₽5990 ₽
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Характеристики товара

Основные характеристики

Состав комплекта: Стул Хит 20мм, стол Лидер 2, чехол на стул и скатерть для стола

Стул Хит 20мм - золото, красная корона:

Вес: 5,8 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия

Стол Лидер 2

Длина - от 1800 до 2700 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Чехол 01 белый

Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²

Скатерть Ричард, 130х170см, белая гладь

Размер: 130х170 см
Материал: ричард
Цвет: белый
Узор: гладь

Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета обивки, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты каркаса

Шагрень чернаяШагрень чернаяМуар черныйМуар черныйМуар серыйМуар серыйМуар белыйМуар белыйХром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)Зеркальная эмальЗеркальная эмальАнтик Бронза 5SАнтик Бронза 5SАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNЧерныйЧерныйБелыйБелыйТемный орехТемный орехКрасное деревоКрасное деревоКоричневыйКоричневыйКоричневый светлыйКоричневый светлыйТитанТитанБронзаБронзаШампаньШампаньСереброСереброЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевый14143535ЖелтыйЖелтый0909221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NLOSANGE cheri NLOSANGE cheri NTurquoiseTurquoiseMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream8484018018ecruecruterraterra22100100
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Сделаем любую скатерть на заказ

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Индивидуальный заказ

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