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Состав комплекта: Стул Хит 20мм, стол Лидер 2, чехол на стул и скатерть для стола
Стул Хит 20мм - золото, красная корона:
Вес: 5,8 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия
Стол Лидер 2
Длина - от 1800 до 2700 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Чехол 01 белый
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Скатерть Ричард, 130х170см, белая гладь
Размер: 130х170 см
Материал: ричард
Цвет: белый
Узор: гладь
Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета обивки, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму