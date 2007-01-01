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Настоящее фото товара Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные
6 оценок
17 590
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Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные - фото 1Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные - фото 2Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные - фото 3Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные - фото 4Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные - фото 5

Стул Борми, темно-серая экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-287
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коричневая экокожа двух оттенков, разграниченных «волной» декоративного шва, плотно обтягивает монолитный пластиковый корпус роскошного стула Борми из новой коллекции. Несмотря на экономичность и доступность этого инновационного материала, изделие смотрится очень модно и респектабельно. Латуневые ножки, расходящиеся от центра сидения в разные стороны (для большей стабилизации), надежно защищены от ржавчины и других механических повреждений.

Высота ножек:47,5 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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