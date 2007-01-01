Характеристики товара
Описание
Коричневая экокожа двух оттенков, разграниченных «волной» декоративного шва, плотно обтягивает монолитный пластиковый корпус роскошного стула Борми из новой коллекции. Несмотря на экономичность и доступность этого инновационного материала, изделие смотрится очень модно и респектабельно. Латуневые ножки, расходящиеся от центра сидения в разные стороны (для большей стабилизации), надежно защищены от ржавчины и других механических повреждений.
Высота ножек:47,5 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина580 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет