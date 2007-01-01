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Настоящее фото товара Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб
9 оценок
48 590
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Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб - фото 1Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб - фото 2Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб - фото 3Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб - фото 4Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб - фото 5

Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб

Артикул: CH-089-197
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота980 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Фьерра 2 с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов и баров, так и для домашней кухни со стойкой. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.


Высота ножек:65 см.
Материал ножек:бук (тон терра);
Материал основания:бук (тон терра);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота980 мм
  • Вес11 кг
  • Материалбук
  • Цветбежевый, натуральный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб
Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки дуб
48 590
В корзине

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