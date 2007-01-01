Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Фьерра 2 с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов и баров, так и для домашней кухни со стойкой. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.
Высота ножек:65 см.
Материал ножек:бук (тон терра);
Материал основания:бук (тон терра);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина580 мм
- Высота980 мм
- Вес11 кг
- Материалбук
- Цветбежевый, натуральный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет