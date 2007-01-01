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Настоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Саксон, кожзам, коричневый
26 оценок
8 09020
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Саксон, кожзам, коричневый - фото 1Стул Саксон, кожзам, коричневый - фото 2Стул Саксон, кожзам, коричневый - фото 3Стул Саксон, кожзам, коричневый - фото 4
Распродажа

Стул Саксон, кожзам, коричневый

Артикул: CH-002-015
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

устойчивость. Конструкция стула очень надежна и подходит для ежедневного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки23.3 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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