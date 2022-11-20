Характеристики товара
Описание
Удобное сиденье, плавно перетекающее в спинку, обеспечит комфортный отдых, а ножки из металла — устойчивость. Конструкция стула очень надежна и подходит для ежедневного использования.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 77*49*72
Вес брутто: 23,6
Объем: 0,272
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина450 мм
- Глубина570 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаискусственная кожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки23.60 кг