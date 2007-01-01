Характеристики товара
Описание
устойчивость. Конструкция стула очень надежна и подходит для ежедневного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина460 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.1 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки23.3 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет