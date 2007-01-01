Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани, произведённого компанией ChiedoCover
Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани
14 оценок
22 990
Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани - фото 1

Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани

Артикул: CH-084-633
14 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук, дерево
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

