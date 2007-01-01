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Настоящее фото товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук
30 оценок
6 39032
9 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 1Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 2Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 3Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 4Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 5Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 6Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 7Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 8Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - фото 9Полукресло Ostin - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук

Артикул: CH-050-749
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


Габариты упаковки:

Ширина: 760 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 150 мм
Объем: 0.06 м³
Вес: 8 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал ножекбук под морилкой
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

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Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
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