Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.
Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество
Габариты упаковки:
Ширина: 760 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 150 мм
Объем: 0.06 м³
Вес: 8 кг
Полностью в разборе в коробке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина690 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал ножекбук под морилкой
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет