Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветтемно-коричневый
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки560 мм
- Изделия стопируютсяНет