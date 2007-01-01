Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины
9 оценок
13 390
Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 1Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 2Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 3Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 4Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 5Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 6Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 7Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 8Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 9Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины - фото 10

Деревянный стул Adriano 082 вишня / без патины

Артикул: CH-081-725
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Деревянный стул Adriano из массива бука – элегантность и надежность в каждой детали Стул Adriano – это гармония природной красоты дерева, изысканного текстиля и безупречного качества. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, прочность и стильный дизайн в интерьере. ✔ Роскошная обивка и практичность ▪ Жаккардовая ткань плотностью 260 г/м² – приятная на ощупь, с благородным глянцевым блеском. ▪ Высокая износостойкость (30 000 циклов истираемости) – обивка не теряет вид даже при активном использовании. ▪ Не мнется и не выгорает – стул сохраняет безупречный внешний вид долгие годы. ✔ Натуральная прочность ▪ Каркас из массива бука – экологичное и долговечное дерево, устойчивое к нагрузкам. ▪ Выдерживает до 130 кг – надежность, проверенная временем. ✔ Готов к использованию – без лишних хлопот Поставляется в собранном виде – просто распакуйте и наслаждайтесь комфортом. Стул Adriano – это сочетание эстетики, прочности и функциональности. Прекрасно впишется в интерьер столовой, кухни или кафе, добавляя пространству уюта и стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветтемно-коричневый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

