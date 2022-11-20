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Стул EpokS черный, пластик

Артикул: CH-050-889
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Стулья стопируются.

Возможно изготовление в других цветах.

Габариты В*Ш*Г 75*46*50 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 46 см
Глубина изделия (габарит) 50 см
Вес брутто изделия 3,7 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг

Упаковано по 4шт.

Габариты упаковки 750*530*870см

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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