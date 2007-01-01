Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 50х57х75
Цвет поверхности : черный
Материал поверхности : пластик
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : РОССИЯ
Дополнительно : Ширина сиденья 41см, глубина сиденья 43 см, от пола до сиденья 46 см; от сиденья до начало спинки 20см, высота спинки 15 см. Без упаковки на паллете, количество штук на паллете 12.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина500 мм
- Высота750 мм
- Вес3.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки870 мм
- Вес упаковки3.70 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяДа