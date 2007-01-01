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Настоящее фото товара Стул Ипокс черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ипокс черный, пластик
15 оценок
2 49036
3 890 ₽
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Стул Ипокс черный, пластик

Артикул: CH-050-889
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 50х57х75

Цвет поверхности : черный

Материал поверхности : пластик

Допустимая нагрузка : 100

Страна производства : РОССИЯ

Дополнительно : Ширина сиденья 41см, глубина сиденья 43 см, от пола до сиденья 46 см; от сиденья до начало спинки 20см, высота спинки 15 см. Без упаковки на паллете, количество штук на паллете 12.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки870 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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