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Настоящее фото товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех
87 оценок
6 0908
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 1Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 2Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 3Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 4Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 5Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 6Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 7Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 8Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 9Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех

Артикул: CH-025-850
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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