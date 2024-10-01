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Стул Gigi

Артикул: CH-066-329
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Стильный стул послужит вам за рабочим или обеденным столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию. Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно.Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Мягкая обивка выполнена из износостойкого шенилла. Ворсистая ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, поддержит ощущение уюта, тепла. Универсальная модель гармонично впишется как в пространство с минималистичным настроением, так и в локацию с ярким характером. Подходит для небольших помещений, где важно экономить площадь.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтерракот

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

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