Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех
75 оценок
5 49017
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 1Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 2Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 3Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 4Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 5Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 6Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 7Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 8Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 9Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех - фото 10
3D-модель
Примерить в интерьере
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех

Артикул: CH-026-080
75 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сафир, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех
Фотография товара Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, бежевая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, бежевая экокожа

38
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 480
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 45 шт.
Фотография товара Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево

88
Фотография товара Стул Jiliya, велюр, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jiliya, велюр, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Jiliya, велюр, бук

5
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, красный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, красный велюр

7
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, фиолетовый
  • зеленый, коричневый
  • красный, коричневый
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, зеленый

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Обеденный стул Хант, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Хант, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 685

Обеденный стул Хант, зеленый

6
  • серый
  • зеленый
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул Луум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луум, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Луум

13
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, латте, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, латте

14
В наличии 7 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр

5
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 14 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло Вэйлен 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйлен 2, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло Вэйлен 2

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Сатори, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, зеленый

8
Фотография товара Кресло Сатори, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, синий

12
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна

32
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Настоящее фото товара Кресло Кварц, светло-зеленый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Кресло Кварц, светло-зеленый, коричневый

6
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Диадем, раскладное, карри, произведённого компанией ChiedoCover
92 390

Кресло Диадем, раскладное, карри

13
В пути 113 шт.
Фотография товара Кресло Laura, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Laura, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кресло Laura, серый

8
В наличии 18 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Барный стул Paskal, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул Paskal, черная экокожа

51
  • белый
  • черный
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, фиолетовый

73
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая

75
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый

5
  • серый, черный
  • оранжевый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, велюр Палермо Скай08, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Палермо Скай08, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9906
11 590 ₽

Стул Рикко, велюр Палермо Скай08, ножки бук

7
Настоящее фото товара Стул Элис Вуд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Элис Вуд, серый

13
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар, бежевый

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул обеденный Элвис, пыльная роза, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Элвис, пыльная роза, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стул обеденный Элвис, пыльная роза, золотой

10
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, бежевый

9
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий

15
  • синий
  • серый
  • зеленый
В наличии 68 шт.

Товар в корзине

Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех
Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех
от 5 490
6 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр

5
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 14 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло Вэйлен 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйлен 2, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло Вэйлен 2

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Сатори, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, зеленый

8

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности