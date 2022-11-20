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Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 1Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 2Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 3Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 4

Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа

Артикул: CH-053-311
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный стул Балла характеризуется лаконичным дизайном и надежностью конструкции. Прекрасно дополнит интерьеры кухни или гостиной. Обивка мягкой спинки в форме валика выполнена из высококачественной экокожи, что делает модель не только красивой, но и практичной. Экокожа отличается прочностью и долговечностью, при этом легко чистится от пыли и грязи. Сиденье стула выполнено из качественной ткани букле. Этот материал обладает высокой износостойкостью, сохраняет свою форму даже при интенсивном использовании и приятен на ощупь.
Подпятники на ножках препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин.
Металлический каркас в черном цвете выдерживает значительную нагрузку до 150 кг.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 97*66*48
Вес брутто: 15,10
Объем: 0,31

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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