Товар в корзине. Перейти
Стул Salma коричневый - фото 1Стул Salma коричневый - фото 2Стул Salma коричневый - фото 3Стул Salma коричневый - фото 4Стул Salma коричневый - фото 5Стул Salma коричневый - фото 6Стул Salma коричневый - фото 7

Стул Salma коричневый

Артикул: CH-066-336
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул GUST светло-серый
Фотография товара Стул GUST светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Gigi
Фотография товара Стул Gigi от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ультрамодный стул добавит мягкости и уюта в ваш интерьер. Привнесет эстетику в рабочую или обеденную зону. С ним вы легко оформите уголок для отдыха в гостиной, спальне, бьюти- и вэлкам-зоне, бизнес-пространстве. Грациозные металлические ножки поддерживают широкое комфортное сиденье и дугообразную спинку.Меховая обивка добавляет выразительности, тактильности, нежности. Эстетика кроется в дизайне, который несет спокойствие, стремление к осязаемому комфорту и многозадачности. Комбинируйте его со столиками, консолями из дерева, камня, металла, оригинальным текстилем, торшерами, декором для создания выразительных интерьерный композиции. Изящный внешний вид и сдержанность стула Salma подчеркнет презентабельность интерьера любого стилевого направления.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота770 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува NS, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува NS, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890
Оптовая цена

Стул Ува NS, береза/ белый

100
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
47 990
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Blue

90
Распродажа
Фотография товара Стул Chilly велюр пыльно-розовый/ черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilly велюр пыльно-розовый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49042
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly велюр пыльно-розовый/ черные ножки

64
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Лукас, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лукас, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Лукас, темный орех

68
В наличии 111 шт.
Фотография товара Стул Tehas экокожа, серо-черничный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tehas экокожа, серо-черничный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Tehas экокожа, серо-черничный

8
Распродажа
Фотография товара Стул Франк слоновая кость синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк слоновая кость синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк слоновая кость синий

13
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9906
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/жёлтый

6
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар

9
Фотография товара Стул Ball beige, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball beige, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стул Ball beige, gold

6
Фотография товара Стул Iso, кожзам бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, кожзам бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Iso, кожзам бежевый

12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Teo XL, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Teo XL, какао

9
Фотография товара Кресло Хилтон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хилтон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Хилтон, серый

8
Фотография товара Кресло Бриджит бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит бежевый, орех

8
Фотография товара Кресло лофт Саммит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Кресло лофт Саммит

44
Фотография товара Кресло Shell от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Кресло Shell

14
Фотография товара Кресло Мишель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690

Кресло Мишель

48
Фотография товара Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от69 790
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа

10
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 9903
44 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN черный

7
В пути 100 шт.
Фотография товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от114 690
Оптовая цена

Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный

38

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Флекс велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Флекс велюр черный

67
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Odda черный / золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Odda черный / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Стул Odda черный / золотой

97
Фотография товара Стул ELVIS пепел розы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ELVIS пепел розы, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул ELVIS пепел розы

64
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул обеденный Венус, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Венус, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
49 890
Оптовая цена

Стул обеденный Венус, молочный

70
Настоящее фото товара Стул Carlo, античный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Стул Carlo, античный розовый

52
Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99035
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера диамант, велюр коричневый

89
Фотография товара Стул Севилья светло-коричневая экокожа ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севилья светло-коричневая экокожа ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стул Севилья светло-коричневая экокожа ножки черные

73
Распродажа
Фотография товара Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5903
3 690 ₽

Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл

13
Фотография товара Стул Safir, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Imperia dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Imperia dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стул Safir, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Imperia dark blue

15
Настоящее фото товара Стул офисный AL 854V, ткань, сетка, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул офисный AL 854V, ткань, сетка, черное

11
В наличии 72 шт.

Товар в корзине

Стул Salma коричневый
Стул Salma коричневый
от 12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Teo XL, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Teo XL, какао

9
Фотография товара Кресло Хилтон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хилтон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Хилтон, серый

8
Фотография товара Кресло Бриджит бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит бежевый, орех

8
Фотография товара Кресло лофт Саммит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Кресло лофт Саммит

44