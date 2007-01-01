Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Growth сразу привлекает внимание своим стильным контрастом. Мягкая обивка из чёрного велюра придаёт модели глубокий насыщенный цвет и благородную фактуру, а оригинальная отделка спинки с рисунком «гусиная лапка» добавляет модный, дизайнерский штрих и делает образ завершённым. Округлая форма спинки с мягкими вертикальными простёжками поддерживает спину и обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании. Прочные металлические ножки в чёрном цвете гарантируют надёжность и устойчивость конструкции, сохраняя при этом изящный силуэт. Стул для кухни Growth органично впишется в современные, лофт и эклектичные интерьеры, станет эффектным решением для столовой зоны, кафе или гостиной. Это не просто функциональная мебель, а выразительный элемент декора, который подчеркнёт характер вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина500 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл, ДСП
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки16.30 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет