Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Growth, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Growth, велюр, черный
6 оценок
10 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Growth, велюр, черный - фото 1Стул Growth, велюр, черный - фото 2Стул Growth, велюр, черный - фото 3Стул Growth, велюр, черный - фото 4Стул Growth, велюр, черный - фото 5
NEW

Стул Growth, велюр, черный

Артикул: CH-079-856
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Фотография товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ruby
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Growth сразу привлекает внимание своим стильным контрастом. Мягкая обивка из чёрного велюра придаёт модели глубокий насыщенный цвет и благородную фактуру, а оригинальная отделка спинки с рисунком «гусиная лапка» добавляет модный, дизайнерский штрих и делает образ завершённым. Округлая форма спинки с мягкими вертикальными простёжками поддерживает спину и обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании. Прочные металлические ножки в чёрном цвете гарантируют надёжность и устойчивость конструкции, сохраняя при этом изящный силуэт. Стул для кухни Growth органично впишется в современные, лофт и эклектичные интерьеры, станет эффектным решением для столовой зоны, кафе или гостиной. Это не просто функциональная мебель, а выразительный элемент декора, который подчеркнёт характер вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл, ДСП
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки16.30 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр шампань

55
В наличии 120 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1905
6 490 ₽

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

62
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

48
В корзине
Фотография товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Барный стул Лагер, оранжевая кожа

68
В корзине
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
В корзине
Фотография товара Стул Bizotti орех темный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bizotti орех темный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стул Bizotti орех темный, серый

12
В наличии 34 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Eren, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eren, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Eren, черный велюр

13
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр newtone forest, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр newtone forest, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, велюр newtone forest, металл

6
В корзине
Фотография товара Стул мягкий Dot, велюр, металл, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Dot, велюр, металл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий Dot, велюр, металл, синий

12
В наличии 14 шт.
В корзине
Фотография товара Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл

12
В наличии 19 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Hayes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hayes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло Hayes, хром

13
В корзине
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
В корзине
Фотография товара Кресло Самба, пиастра, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба, пиастра, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Самба, пиастра, хром

10
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Leto, светло-коричневый, велюр, цвет каркаса золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Leto, светло-коричневый, велюр, цвет каркаса золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 19028
19 590 ₽

Кресло Leto, светло-коричневый, велюр, цвет каркаса золото

13
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Rofl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rofl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Кресло Rofl

12
В корзине
Фотография товара Кресло Oxford, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oxford, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Кресло Oxford, хром

10
В корзине
Фотография товара Кресло Loop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loop, произведённого компанией ChiedoCover
42 190
Оптовая цена

Кресло Loop

5
В корзине
Фотография товара Кресло Ford, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ford, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Кресло Ford, дерево

15
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Libra рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Libra рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 29043
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Libra рогожка черный

11
В наличии 93 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Шелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Шелл

13
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул барный Тиесто белый

74
В наличии 31 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, бордовая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бордовая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, бордовая ткань, ножки черные

56
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby велюр светло-бежевый Velutto-04, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby велюр светло-бежевый Velutto-04, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby велюр светло-бежевый Velutto-04, светлый орех

71
В корзине
Фотография товара Барный стул Roll, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Roll, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Барный стул Roll, белый велюр

10
В корзине
Фотография товара Стул Grenada от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Grenada, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Grenada

12
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus

12
В наличии 81 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton Conus, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Conus

15
В наличии 18 шт.
В корзине
Фотография товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый

15
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Gitar, бежевый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gitar, бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Gitar, бежевый, велюр

14
В наличии 62 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Afina, серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Afina, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Стул обеденный Afina, серый, серебро

10
В наличии 31 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Growth, велюр, черный
Стул Growth, велюр, черный
10 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Hayes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hayes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло Hayes, хром

13
В корзине
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
В корзине
Фотография товара Кресло Самба, пиастра, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба, пиастра, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Самба, пиастра, хром

10
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Leto, светло-коричневый, велюр, цвет каркаса золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Leto, светло-коричневый, велюр, цвет каркаса золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 19028
19 590 ₽

Кресло Leto, светло-коричневый, велюр, цвет каркаса золото

13
В наличии 13 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено