от14 190₽
Оптовая цена
Стул Rendi серый, золотой
29 090₽
Стул обеденный Виолет, бежевый, золото
В наличии 6 шт.
8 890₽
Оптовая цена
Стул Элис Бар кросс конус барный, зеленый
В наличии 19 шт.
Распродажа
6 990₽24
9 090 ₽
Стул Прадо, велюр Велютто 23, каркас черный муар
5 390₽
Оптовая цена
Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый
В наличии 91 шт.
Распродажа
от6 690₽19
8 190 ₽
Полукресло Фенди, велюр Тиара 83, ножки бук морилка черная
7 790₽
Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, бронза
В наличии 17 шт.
3 390₽
Обеденный стул Интриг, коричневый
МИНПРОМТОРГ
от10 190₽
Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас
7 790₽
Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл
В наличии 20 шт.