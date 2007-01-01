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Настоящее фото товара Кресло Лора береза венге, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лора береза венге, бежевое
37 оценок
22 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лора береза венге, бежевое - фото 1Кресло Лора береза венге, бежевое - фото 2Кресло Лора береза венге, бежевое - фото 3Кресло Лора береза венге, бежевое - фото 4Кресло Лора береза венге, бежевое - фото 5

Кресло Лора береза венге, бежевое

Артикул: CH-049-257
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Высота посадочного места 390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Высота посадочного места 390 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр, рогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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