Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкавелюр Джинджер 35
- Каркасметалл RAL серебро
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
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