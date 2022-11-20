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Полукресло Gucci, велюр Джинджер 35, каркас металл

Артикул: CH-052-794
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Джинджер 35
  • Каркасметалл RAL серебро
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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