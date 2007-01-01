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Настоящее фото товара Стул Изо 3, ткань, синий, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо 3, ткань, синий, каркас хром
13 оценок
4 090
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Стул Изо 3, ткань, синий, каркас хром - фото 1Стул Изо 3, ткань, синий, каркас хром - фото 2Стул Изо 3, ткань, синий, каркас хром - фото 3

Стул Изо 3, ткань, синий, каркас хром

Артикул: CH-080-223
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.9 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасахром
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки5.505 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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