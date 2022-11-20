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Кресло офисное Артио, хром

Артикул: CH-051-480
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый, Синий, Красный, Бордо

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW, спинка - сеткаТкань TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный
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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота950/1080 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480/610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань TW, спинка - сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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