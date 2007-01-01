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Настоящее фото товара Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром
14 оценок
3 990
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Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром - фото 1Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром - фото 2Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром - фото 3Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром - фото 4

Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром

Артикул: CH-080-378
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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