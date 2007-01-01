Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик
9 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик - фото 1Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик - фото 2Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик - фото 3

Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик

Артикул: CH-080-380
9 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветоранжевый, синий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Артио, хром
Фотография товара Кресло офисное Артио, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Компьютерное кресло Arano gray
Фотография товара Компьютерное кресло Arano gray от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветоранжевый, синий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья изо

Фотография товара Стул Iso, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Iso, кожзам черный

9
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Изо, пластик зеленый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, пластик зеленый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Изо, пластик зеленый, каркас черный

7
Фотография товара Стул Изо 3, спинка пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 3, спинка пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Стул Изо 3, спинка пластик

8
Фотография товара Стул Изо 2, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стул Изо 2, белый

7
Фотография товара Стул Изо 2, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 2, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул Изо 2, пластик

5
Фотография товара Стул ИЗО ГТС, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО ГТС, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул ИЗО ГТС, темно-коричневый

9
Фотография товара Стул ИЗО ГТС, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО ГТС, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул ИЗО ГТС, красный

13
Фотография товара Стул ИЗО ГТС, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО ГТС, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул ИЗО ГТС, серый

8
Фотография товара Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Изо, пластик оранжевый, каркас хром

14
Фотография товара Стул Изо, ткань синяя, сетка синяя, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, ткань синяя, сетка синяя, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Изо, ткань синяя, сетка синяя, каркас черный

9

Товар в корзине

Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик
Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности