Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул ИЗО ЖТС+, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ИЗО ЖТС+
6 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул ИЗО ЖТС+ - фото 1Стул ИЗО ЖТС+ - фото 2Стул ИЗО ЖТС+ - фото 3Стул ИЗО ЖТС+ - фото 4Стул ИЗО ЖТС+ - фото 5

Стул ИЗО ЖТС+

Артикул: CH-069-621
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810/930 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул ИЗО ГТС
Фотография товара Стул ИЗО ГТС от компании ChiedoCover.
Следующий Стул ИЗО ГТС со столиком
Фотография товара Стул ИЗО ГТС со столиком от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мобильная версия популярного стула ИЗО. Кресло регулируется по высоте, а пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 100 кг. Кресло оснащено удобными подлокотниками. Отличный вариант для учебных заведений по привлекательной цене!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810/930 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450/580 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья-кресла

Фотография товара Кресло Сеат, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сеат, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Кресло Сеат, черный

10
В наличии 119 шт.
Фотография товара Кресло Куддлес, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Куддлес, серый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Куддлес, серый

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Кинетик, серый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кинетик, серый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
42 790
Оптовая цена

Кресло Кинетик, серый, сетка

15
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло Солейс с подлокотниками, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Солейс с подлокотниками, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Кресло Солейс с подлокотниками, овалина, пластик

9
Фотография товара Кресло Вольт Т-01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вольт Т-01, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Кресло Вольт Т-01

6
Фотография товара Кресло Абстракт, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абстракт, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло Абстракт, хром

14
Фотография товара Кресло Тэйлор, черный пластик, с подголовником от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тэйлор, черный пластик, с подголовником, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Тэйлор, черный пластик, с подголовником

8
В наличии 460 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло-качалка Лорд

8
Фотография товара Кресло Сенатор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Сенатор

9
Фотография товара Кресло Женева от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Женева, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Кресло Женева

8

Товар в корзине

Стул ИЗО ЖТС+
Стул ИЗО ЖТС+
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности