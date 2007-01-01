Характеристики товара
Описание
Компактное кресло оснащено широкой спинкой с поясничной поддержкой и сиденьем с увеличенной мягкой подушкой. Благодаря глубокому сиденью, кресло идеально подходит для сотрудников любой комплекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина730 мм
- Высота960/1060 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья485/585 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки614 мм
- Высота упаковки312 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет