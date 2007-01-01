Характеристики товара
Описание
Массивное кресло с широкими горизонтальными прострочками по ширине всей спинки и углублением. Хромированные подлокотники с мягкими накладками обеспечат комфортную посадку на весь рабочий день. Хромированные полозья выдерживают нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья525 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет