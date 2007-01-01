Характеристики товара
Описание
Стулья на устойчивом металлическом каркасе отличаются прочностью и надежностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду он отлично впишется в любой современный интерьер.
Стул имеет поворотно-возвратный механизм. Угол вращения 180°
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.15 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый, светлое дерево
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет