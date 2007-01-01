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Настоящее фото товара Стул Паола, графит, на поворотном механизме, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паола, графит, на поворотном механизме
9 оценок
9 49057
21 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 1Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 2Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 3Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 4Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 5Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 6Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 7Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 8Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 9Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 10Стул Паола, графит, на поворотном механизме - фото 11
Распродажа

Стул Паола, графит, на поворотном механизме

Артикул: CH-078-506
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья на устойчивом металлическом каркасе отличаются прочностью и надежностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду он отлично впишется в любой современный интерьер.

Стул имеет поворотно-возвратный механизм. Угол вращения 180°

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.15 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый, светлое дерево
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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