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Стул офисный Ponty, серый, чёрные ножки

Артикул: CH-074-703
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул офисный Ponty — комфорт и стиль для рабочего пространства.

Дизайн и материалы. Стул привлекает своим современным и элегантным дизайном. Обивка выполнена из плотного материала букле серого цвета, который обладает мягкостью и долговечностью. Ножки выполнены из металла с черным покрытием.

Комфорт и функциональность. Мягкое сиденье и полукруглая спинка обеспечивают отличную поддержку, что способствует комфортной и продолжительной работе. Стул оснащен газ-лифтом 4 класса, который позволяет легко регулировать высоту сиденья для максимального удобства. На роликах, стул удобно перемещается по офису, что делает его отличным выбором для рабочих мест с активным движением. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 150 кг.

Применение. Идеально подойдет как для домашнего офиса, так и для рабочего пространства. Достаточно компактный и не займет много места в интерьере. Его стильный вид и функциональные особенности делают его отличным выбором для персонала и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота670/750 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.70 кг
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул офисный Ponty, серый, чёрные ножки
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