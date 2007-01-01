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Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый - фото 1Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый - фото 2Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый - фото 3Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый - фото 4Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый - фото 5

Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый

Артикул: CH-078-635
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Paola так же могут быть прекрасным вариантом для домашнего офиса. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду он отлично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый
Стул Paola вращающийся на колесиках, темно-серый
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