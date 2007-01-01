Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Antario зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Antario зелёный
10 оценок
10 490
Стул Antario зелёный - фото 1Стул Antario зелёный - фото 2Стул Antario зелёный - фото 3Стул Antario зелёный - фото 4Стул Antario зелёный - фото 5Стул Antario зелёный - фото 6Стул Antario зелёный - фото 7Стул Antario зелёный - фото 8Стул Antario зелёный - фото 9Стул Antario зелёный - фото 10Стул Antario зелёный - фото 11Стул Antario зелёный - фото 12

Стул Antario зелёный

Артикул: CH-078-513
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стулья Ant — это идеальное сочетание стиля и удобства, которое добавит шарм в любую комнату дома или офиса. С их оригинальным дизайном и уникальной конструкцией, эти стулья привлекут внимание и станут центральным элементом интерьера. Стулья Ant представлены в двух видах ткани: Букле: Этот трендовый фактурный материал отличается природными благородными цветами, нежным комфортом и гипоаллергенностью. Букле устойчив к сминанию, не оставляет заломов и складок, легко очищается и хорошо пропускает воздух. Велюр: Для роскошного вида и мягкости, выберите велюр. Эта ткань также обладает высокой устойчивостью к износу, придает стульям элегантный вид и не оставляет зацепок. Износостойкость и комфорт: Стулья Ant изготовлены из высококачественных материалов: Пенополиуретан плотностью 25 кг/м³ сохраняет свою форму и не высыхает со временем. Фанера высокого сорта обеспечивает надёжность и безопасность использования. Металлические ножки диаметром 19 мм и толщиной 1,2 мм гарантируют стабильность и долговечность, выдерживая нагрузку до 150 кг. Стулья Ant обладают эргономичной спинкой, мягким сидением и удобными подлокотниками. Высота спинки 79 см обеспечивает комфортную поддержку, а изысканный минималистичный дизайн с черным металлическим каркасом и ножками придает стульям современный вид. Выбирайте стулья Ant для создания уютного и стильного интерьера, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и эстетического удовольствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

