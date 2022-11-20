Материал сиденья: Экокожа (PU)
Материал каркаса: Хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 49cm*44cm
Размеры стула общие Ш*Г: 57cm*68cm
Высота сиденья от пола: 47cm
Высота стула общая: 98cm
Высота спинки: 55cm
Вес кресла нетто: 9.5kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка до 150 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 38.75
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.482
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с черной подушкой
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