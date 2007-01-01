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Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College CLG-617 LXH-A Brown
48 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло College CLG-617 LXH-A Brown - фото 1Кресло College CLG-617 LXH-A Brown - фото 2Кресло College CLG-617 LXH-A Brown - фото 3Кресло College CLG-617 LXH-A Brown - фото 4

Кресло College CLG-617 LXH-A Brown

Артикул: CH-024-564
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении

Регулировка высоты (газлифт)

Каркас: Металлический хромированный

Подлокотники: Хромированный металл с кожаными накладками

Механизм качания Топ-ган люкс

Крестовина: Хромированный металл

Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450/530 мм
  • Высота спинки610 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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