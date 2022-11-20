Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с накладками
Материал обивки: кожа PU.
Цвет: Коричневый
Ограничение по весу: 120 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Коричневый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x60x114 см
Высота спинки 61 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 91x38x59 см
Объем коробки 0,2
Высота кресла 106-114 см
Основные характеристики
- Высота1140 мм
- Ширина600 мм
- Глубина550 мм
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкоричневый