Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Mist пластиковое сиденье, серо-голубой, ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес4.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Цветголубой, серый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет